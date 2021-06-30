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Araştırma

Avrupa’da göçmen çocuklar neden kayboluyor?

Avrupa’ya yeni bir hayata adım atmak amacıyla giden göçmen çocukların yolculukları ve sonrasında yaşadıkları birçok acı tabloyu gözler önüne seriyor.

Emre Karaca   | 30.06.2021
Avrupa’da göçmen çocuklar neden kayboluyor?

“Lost in Europe” adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşunun öncülüğünde yapılan ve nisan ayında yayımlanan bir araştırma, 2018’den itibaren yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya gelen çocuk yaştaki en az 18 bin 292 kişinin kaybolduğunu ortaya koydu. Bu sayı kıtada günde yaklaşık 17 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor.

Ancak ailesinden ayrı olarak yola çıkan ya da ailesini göç yolunda kaybedip Avrupa kıtasına adım atan kayıp refakatsiz çocukların sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı yaptığı video çalışmasında, çocukların kayboluş nedenlerini, rakamların güvenilirliğini ve bu kayıplara neden önlem alınamadığını irdeledi. 

Söz konusu çocukların hangi koşullarda kaybolduğunun ele alındığı çalışma, kayıp çocukların muhtemel rotalarının izini sürdü.

Anadolu Ajansı, İtalya’da refakatsiz göçmen çocuklarla bire bir yaptığı mülakatlarla konuyu kapsamlı olarak ele aldı.

Ayrıca, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Çocuk Koruma Programı Danışmanı Aaron Greenberg ile zorlu yolculuğu refakatsiz göçmen olarak deneyimleyen David Josef, Anadolu Ajansı mikrofonlarına konuya ilişkin gözlemlerini paylaştı.

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