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Araştırma

ABD’de ırkçılığa direnişin sesi: Malcolm X

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X’in hayatını tüm yönleriyle masaya yatırdık.

Emre Karaca   | 21.02.2021
ABD’de ırkçılığa direnişin sesi: Malcolm X

Ankara

Bugün ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X'in suikaste kurban gitmesinin 56. ölüm yıl dönümü. Öldürülmesinin ardından popülaritesi gittikçe artan Malcolm X, ABD’deki özgürlük hareketinin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Malcolm X'in hem zorluklar ve mücadeleyle dolu hayatı hem de düşünceleri, hayattayken olduğu gibi, öldükten sonra da herkese ilham kaynağı olmaya devam etti.

Bu dönemde siyahi milliyetçiliğini savunan Nation of Islam lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm, 1952'de cezaevinden çıkınca bu harekete katıldı. Özgürlüğüne kavuşan Malcolm, köleliği simgelediği gerekçesiyle “Little” soyadını bırakarak, davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için "X" soyadını aldı.

Zaman içinde hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında Elijah Muhammed ile anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırkçılık problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürüldü.

Anadolu Ajansı (AA), hazırladığı dosyada, Malcolm X’in hayatını tüm yönleriyle masaya yatırdı.

Çalışmada, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Malcolm’ı tanıyan ve New York’daki Müslüman kadın hareketinin önemli temsilcilerinden Aisha Al-Adawiye ve Amerika'daki Müslüman toplumun önde gelen isimlerinden imam Siraj Wahhaj’ın Malcolm X’le ilgili görüşlerine de yer verildi. 

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