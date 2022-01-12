GÖRÜŞ - TRT Deutsch iki yaşında – insan odaklı habercilik
FETÖ ve PKK sempatizanlarının yanı sıra aşırı sağcıların da hedef gösterdiği TRT Deutsch, tüm engellere rağmen güvenilir bir haber kaynağı olarak ikinci yılını kutluyor.
İstanbul
Türkiye’nin son yıllarda siyasi ve ekonomik etkisinin artması ve bölgesel güç olmanın ötesine geçmesi, birçok alanda yeni atılımı da beraberinde getirdi. Türkiye, kamu yayıncısı TRT’nin birçok dilde yayına başlamasıyla Almanca konuşulan ülkelerde gerek Türkiye gerekse dünya gündemine dair doğru, güvenli adil ve hızlı haber ulaştırmak hedefiyle kuruldu. Buna ek olarak ana akım medya tarafından konuşulmayan meseleleri gündeme getirme ve yine ana akım medya tarafından göz ardı edilen kitlelere kendilerini ifade edecekleri bir mecra sunması bakımından da TRT Deutsch Türkiye'nin, soydaşlarımızın ve ezilen kesimlerin sesi oldu. Bu amaçla Alman basın dünyasına 13 Ocak 2020’de adımını atan TRT’nin Almanca haber platformu TRT Deutsch, aradan geçen iki yılda ön yargılara ve tehditlere teslim olmadan yoluna devam ediyor.
Türkiye'nin büyüyen ve gelişen vizyonu doğrultusunda kurulan TRT Deutsch, hem Türkiye'nin hem de ezilenlerin ve ana akım medyada göz ardı edilenlerin Almanca dil bölgesindeki sesi olmaya devam edecek.
Odak noktası Almanya olmak üzere Türkiye, Avrupa ve dünyadan haberler veren TRT Deutsch, Avusturya ve İsviçre gibi diğer Almanca konuşulan ülkelere de yayınlarında sıklıkla yer veriyor. TRT Deutsch, sadece Avrupa’daki Türk toplumu tarafından değil, birçok farklı kesimi tarafından da takip ediliyor.
TRT Deutsch kurulduğu günden bu yana gelişmeleri doğru, ciddi ve objektif şekilde takipçilerine aktarmayı amaç edindi ve bunu yaparken ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bunun ötesinde TRT Deutsch'u farklı kılan; ana akım medyada ötekileştirilerek ele alınan insanların günlük yaşantısına dair hakikati verebilmek oldu.
Aşırı sağcıların ve PKK yandaşlarının tehditleri altında yayın çabası
TRT Deutsch henüz yayın hayatına başlamadan, bazı çevreler tarafından "propaganda aracı" ilan edilerek itibarsızlaştırılmak istendi. Diğer yandan TRT Deutsch'un Türk toplumunun dışında bir kitleyle buluşabileceğine inanmayanlar da oldu. Ancak gelişmeler, bu düşüncelerin yersiz olduğunu gösterdi. Zira TRT Deutsch çok farklı çevreler tarafından takip ediliyor, okunuyor ve ortaya koyduğu dengeli ve kaliteli gazetecilikten dolayı büyük bir boşluğu dolduruyor.
TRT Deutsch'un toplumu tehdit eden meselelerde olayın adını koyup ilgili tehlikeye doğrudan dikkat çekmesi ise özellikle FETÖ ve PKK sempatizanlarını ve aşırı sağcı çevreleri rahatsız etti. Bu çevrelerin şiddete meyilli kesimleri TRT Deutsch'u hedef tahtasına koydu. TRT Deutsch ekibine açık tehdit mektupları yazıldı. Federal Alman Meclisi Bundestag’a TRT Deutsch hakkında verilen soru önergeleri ve Alman iç istihbarat raporlarında TRT Deutsch'un zikredilmesi, bu baskıların farklı örnekleri. TRT Deutsch ekibi, bu tehditlere aldırmadan yayın faaliyetlerine devam etti. Tam tersine, ırkçı çevrelerin ve terör örgütlerinin TRT Deutsch'tan rahatsız olması, TRT Deutsch'un doğru yolda olduğunun bir göstergesi nitelğindeydi.
TRT Deutsch kurulduğu günden bu yana gelişmeleri doğru, ciddi ve objektif şekilde takipçilerine aktarmayı amaç edindi ve bunu yaparken ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bunun ötesinde TRT Deutsch'u farklı kılan; ana akım medyada ötekileştirilerek ele alınan insanların günlük yaşantısına dair hakikati verebilmek oldu.
Göz ardı edilenler kameraya yansıtıldı
TRT Deutsch, siyasi veya farklı sebeplerle yerleşik medyada yer bulamayan kişilerin hikayelerinin kamuoyuna ulaştırıldığı bir platform oldu. Ramazan ayında Alman Müslüman ailelerin iftar sofralarına konuk oldu. Alman Müslümanların kapısını araladı. Almanya’da açtığı pastaneyle topluma başarılı bir şekilde entegre olan Suriyeli bir mültecinin hikayesi veya Müslüman olduktan sonra çocuklar için ramazan temalı el işleri üreten bir Alman hanımefendinin öyküsünü ekranlara taşıdı.
TRT Deutsch'un insan hikayeleri, Almanya ile sınırlı kalmadı. Polonya’daki Müslüman köyünün hikayesi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dağlık Karabağ’da savaşın dışında Ermeni-Alman şirket ortaklığının bir sonucu olarak bir doğa felaketinin gerçekleşmekte olduğunu kamuoyu TRT Deutsch’tan öğrendi.
Hayatın içinden insanlarla birebir diyalog kurmak ve bu kişileri doğrudan ekrana taşımak, TRT Deutsch'un yayın şiarı oldu. TRT Deutsch, başta Almanya’daki göçmen kökenli insanlar olmak üzere "sıradan“ insanların sadece istatistiksel bir rakamdan ibaret olmadığını gösterdi. Almanya’da yaşayan azınlıkların belli ön yargılarla rakamlara hapsedilmesinin önüne geçmek için onlarca yayın yapan TRT Deutsch, "insan için" habercilik anlayışını sürdürdü.
Başarı hikayeleri ve göçmenler
TRT Deutsch açısından geçtiğimiz iki yıl aynı zamanda olayların ve manşetlerin gerisinde kalmış insanların öykülerinin ön plana taşındığı bir zaman dilimi oldu. TRT Deutsch, olayları ekrana taşırken, doğrudan olayın mağdurlarıyla görüşmeye özellikle önem verdi. Irkçı saldırıların yaşanmaması için Hanau’daki aşırı sağcı terör saldırısından sağ kurtulan kişilerin ve kurbanların hikayelerini sürekli gündemde tuttu. Avrupa’da estirilmeye çalışılan Türk ve Müslüman karşıtı havayı tersine çeviren Viyana’daki terör saldırısının kahramanları Recep Tayyip ve Mikail’e TRT Deutsch yayınlarında sıklıkla yer verildi. Bu yolla Avrupa’daki Türk toplumunun tüm olumsuzluklara rağmen barışın ve huzurun yanında olduğuna dikkat çekildi.
TRT Deutsch, göçmen kökenli insanların başarılarını ekrana taşıdı ve bu kişileri kamuoyuna tanıttı. Organik et sektörünün öncüsü haline gelen bir genç girişimcinin öyküsü, başörtüsünden dolayı ayrımcılık yaşamasına rağmen pes etmeyen bir cerrahın azmi veya bir astrofizikçinin kariyer yolculuğu örnek olarak sayabileceğimiz hikayelerden bazıları. Benzer şekilde TRT Deutsch Berlin’de geçirdiği bir iş kazası sonrası kendisini sokakta yaşayan insanlara ekmek dağıtmaya adayan bir Türk fırıncı ustasının hikayesini ekrana taşıyarak insan hikayesi odaklı olumlu gündem yayıncılığının bir başka örneğini sundu.
Güvenin adresi olarak TRT Deutsch
TRT Deutsch geçen iki yıl içerisinde toplum önderi kişilerle de çok sayıda röportaj gerçekleştirdi. Siyasetten bilime, spordan askeri uzmanlara ve düşünce kuruluşlarına kadar çok sayıda uzmanın görüşlerine yer verdi.
Futbol alanında Almanya’nın eski dünya şampiyonu milli futbolcusu Mesut Özil’le, Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü Michael Kraft’la, Türk milli takımının yeni teknik direktörü Stefan Kuntz‘la veya Türkgücü Münih takımının başkanı Max Kothny ile yapılan röportajlar en çok takip edilen röportajlar arasında yer aldı.
Almanya’da ayrımcılığa uğrayan ve bu nedenle Almanya milli takımını bırakan Mesut Özil'in Türkiye’ye transferinden bu yana TRT Deutsch dışında yerel ya da yabancı hiçbir mecraya demeç vermemiş olması da TRT Deutsch’a duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüldü.
Politika alanında ise Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, SPD meclis grubu kültür ve medya politikaları sözcüsü Helge Lindh, kendi partisini kuran eski CDU milletvekili Jürgen Todenhofer ve eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, TRT Deutsch'un sorularını cevapladı.
Kamuoyunun beğenisini toplayan diğer röportajlarımız ise fizik alanında çalışmalarını sürdüren ve Almanya’nın ilk Türk kökenli rektörü olan Göttingen Üniversitesinden Metin Tolan, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Viyana Eyalet Başbakanı Michael Ludwig, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferovic, NSU davası avukatlarından Seda Basay-Yıldız, Avusturyalı emekli Tuğgeneral Walter Feichtinger oldu.
Türkiye'nin büyüyen ve gelişen vizyonu doğrultusunda kurulan TRT Deutsch, hem Türkiye'nin hem de ezilenlerin ve ana akım medyada göz ardı edilenlerin Almanca dil bölgesindeki sesi olmaya devam edecek.
[Kaan Elbir, TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni]Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.