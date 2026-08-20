TEKNOFEST gençlere, savunma sanayi, uzay ve havacılık, nükleer teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi normal koşullarda üzerinde çalışılması pek mümkün olmayan ancak ilgi ve merak konusu olan alanlarda proje geliştirme imkanı sunuyor.

Gençlerin kariyer yolculuğunda bir ufuk: TEKNOFEST TEKNOFEST gençlere, savunma sanayi, uzay ve havacılık, nükleer teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi normal koşullarda üzerinde çalışılması pek mümkün olmayan ancak ilgi ve merak konusu olan alanlarda proje geliştirme imkanı sunuyor.

TURKUZAYSAN Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Kurucusu Emre Aklan, 20-23 Ağustos'taki TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TEKNOFEST'in genç nesillerin kariyer yolculuğundaki rolünü AA Analiz için kaleme aldı.

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TEKNOFEST Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük'te düzenlenecek. TEKNOFEST yarışmalarında güncel olarak 52 yarışma ve 127 alt kategori yer alıyor. Bu kategoriler içerisinde savunma sanayi, uzay, havacılık ve endüstride yer alan birçok teknoloji ve kulvara hitap eden çalışma alanı söz konusu. Bu kategorilerin birçoğu ilgili alanda uzman şirketler ve kuruluşlarımızın himayelerinde organize ediliyor.

TEKNOFEST, gençlere derin teknoloji alanlarında uygulamalı projeler geliştirip sahada deneyimleme imkanı tanıyor. Bu imkan, gençlerin fikirlerinin şekle bürünmesini sağlıyor ve gençleri özel sistem ve teknolojiler üzerine özgün çözümler üretmesi için teşvik ediyor. Özgün fikirlerini hayata geçirebilme düşüncesi ve bu fikirlerin alanında uzman heyetler tarafından denetlenerek doğrulanması, gençlerin düşüncelerini hayalden öte bir gerçekliğe kavuşturma arzusunu tetikliyor.

TEKNOFEST yarışmalarında gençleri bekleyen süreç nasıl işliyor?

Süreçte öncelikli olarak katılımcıların bir ekip oluşturması ve ilgi duydukları, üzerinde çalışmak istedikleri kategorileri belirlemeleri gerekiyor. Ekiplerini oluşturuyorlar ve başvurmak istedikleri kategori için TEKNOFEST'in Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapıyorlar. Bu aşamadan sonra yarışma süreçleri resmi olarak başlamış oluyor. Kategorilerin çoğu yarışma kapsamına uygun olan teknolojiyi uygulamalı olarak hayata geçirmeye dayanıyor. Ancak katılımcıların bu aşamaya gelmeden önce geliştirmeyi planladıkları teknolojinin tasarımını, hesaplamalarını, üretim ve çalışma metotlarını anlatan raporlar hazırlaması gerekiyor. Bu raporlar detay aşamalarına göre sınıflandırılıyor. Raporlar yayınlanan yarışma takvimine uygun şekilde hazırlanıp teslim ediliyor ve rapor süreçlerinde her bir rapor ilgili kategorinin heyeti tarafından puanlanıyor. Yeterli yetkinliğe, kural ve şartları karşılayamayan ekipler için ise eleme yoluna gidiliyor. Proje hayata geçirilmeden önce ekibin finalist olma yetkinliğini bu şekilde test ediliyor.

Sürecin başlarında teorik çözümler geliştirerek rapor süreçlerini tamamlayan ekipler final süreçlerine müteakiben ise çözümlerini uygulamalı olarak hayata geçirmek için çalışıyor. Teorik çözüm süreçleri genelde literatür taraması, araştırma, öğrenme ve öğrenilen literatürü kendi özgün metotlarına uyarlama şeklinde devam ediyor. Bu süreçte geçmiş tecrübeler de oldukça faydalı oluyor. Süreç pratiğe evrildiğinde ise fiziksel imalat gerektiren kategorilerde üretim ve test süreçleri başlıyor. Tüm eleme süreçlerini başarıyla tamamlayan ekipler ise yarışma finalinde, rakiplerine karşı, katıldıkları kategorinin sunduğu problemi çözmeye yönelik uygulamalı olarak kabiliyet gösterimi gerçekleştiriyor.

Fiziksel imalat gerektiren kategorilerde gençler tasarım ve hesaplama gibi teorik süreçlerden sonra geliştirdikleri projeyi üretmeye başlıyor. Mühendislik malzemeleri, üretim yöntemleri gibi yetkinlikler bu süreçlerde gençlerin deneyim kazandığı ana alanlar oluyor. Fiziksel imalat gerektiren kategorilerde üretimin ekip tarafından mı yoksa üretici firma tarafından mı yapılacağı ekipten ekibe veya bileşenden bileşene değişiyor. Tabii, entegrasyon sürecini çoğunlukla ekiplerin kendisi üstleniyor.

Ancak kategorilerin her biri fiziksel uygulama ve imalat gerektirmiyor. Çeşitli kategoriler sadece yazılım tabanlı çözümlere odaklanıyor. Bazı kategoriler ise yine çeşitli mühendislik problemlerini, geliştirilen yöntem, metot, analiz ve simülasyonlar gibi çözümlerin teorik olarak sunulması prensibine dayanıyor. Bazı kategorilerde metot tamamen katılımcıların tercihine bırakılıyor.

Yarışma sürecindeki zorluklar ve gençlere katkıları

Yarışma süreçleri ekiplerin hem teknik hem de sosyal alanlarda yetkin olmasını gerektiriyor. Süreç boyunca ekipleri bu alanlarda çeşitli zorluklar bekliyor. Yarışmalarda başvuru anından final tarihine dek her kilometre taşı belirli tarihlerle sınırlandırılmış durumda. Bu durum ister istemez ekiplerin teknik ve kişisel gelişim anlamında sınırlarını zorlamasını, zaman, stres ve kriz yönetimi kabiliyetlerini geliştirmesini gerektiriyor.

Yarışmalarda projeyi geliştirirken uyulması gereken kuralları belirten ve uygulama sınırlarını çizen bir şartname yayınlanıyor ve ekiplerin yarışma dönemi boyunca projelerini bu şartnameye uygun olarak geliştirmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlayan ekipler aslında birçok sektörde proje başlangıç aşamalarından biri olan şartname okumayı ve şartnameye uygun proje yapmayı öğreniyor.

Yarışma süreçlerinde özellikle fiziksel imalat gerektiren kategorilerde yarışan ekipler sanayi ve endüstri ortamlarında uzun zamanlar geçirerek üreticilerle iletişim halinde kalıyor, ekonomik ve zamansal anlamda üretim süreçlerini yönetiyor. Söz konusu süreçler gençlerin finansal ve organizasyonel kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor ve ikili iletişimde hatırı sayılır bir yetkinlik kazanmalarını sağlıyor.

Kategorilerin çoğu ekiple katılım gerektiriyor. Dolayısıyla gençler bahsettiğimiz zorlu süreçlerle bir ekip olarak mücadele ediyor. Bu süreçlerde gençlerin ekip çalışması, uyum ve iletişim kabiliyetleri de gelişim gösteriyor. Ayrıca ekiplerin çoğunda hiyerarşik bir yapı bulunmasından dolayı süreç içerisinde ekip içinde aldıkları role bağlı olarak gençlerin yönetimsel kabiliyetlerinin, sorumluluk ve karar alma becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca beklendiği üzere yarışmacı ekipler dahil oldukları kategori kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar aracılığıyla önemli derecede teknik bilgi ve tecrübe elde ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri iş hayatına başlamadan sektörel tecrübeye oldukça yakın süreçlerden geçiyor. Seçkin alanlarda hayata geçirilen bu projeler sayesinde mekanik, elektronik, yazılım, üretim, malzeme bilimi gibi teknik alanlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST'te derece almak neden önemli?

TEKNOFEST yarışmalarında derece almak aslında TEKNOFEST'in bizlere uygulamalı olarak hayata geçirme imkanı sağladığı derin teknoloji projelerinin ilgili sektördeki uzmanlar tarafından onaylandığı ve doğrulandığı anlamına geliyor. Kategorilerin çoğunda proje sıfırdan çalışır hale getirilene dek katılımcı ekip tarafından geliştiriliyor. Bir projeyi baştan sona geliştiren ve sonrasında ise geliştirdiği proje ile derece elde eden takımların bazıları yarışma sürecinde geliştirdikleri ve derece alarak doğruladıkları projelerini sektöre fayda sağlayabilmek adına girişime çevirmeyi tercih ediyor.

Yarışmalarda derece almış olmak ayrıca ülkemizin önde gelen çeşitli kurum ve kuruluşlarında işe alım kriterlerinde ek puan imkanı sağlıyor. Yarışmalara lise kategorisinden başvuru yapan gençler ise üniversitede eğitim almak istediği bölümü, TEKNOFEST sürecinde çalıştığı alan doğrultusunda belirleyebiliyor.

TEKNOFEST uzun yıllardır gençlere, savunma sanayi, uzay ve havacılık, nükleer teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi normal koşullarda üzerinde çalışılması pek mümkün olmayan ancak ilgi ve merak konusu olan alanlarda proje geliştirme ve projelerinin kabiliyetlerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunuyor. Bu durum, ilgili imkanlar dahilinde söz konusu alanlarda belirli bir yetkinlik elde eden ve sektörü daha içeriden tanıma fırsatı bulan gençlerin kariyer hedeflerinin özellikle savunma sanayii ve uzay ve havacılık öncelikli olmak üzere söz konusu alanlarda şekillenmesine neden oluyor.

Katılımcılar söz konusu alanlardan farklı olarak ise diğer kategorilerde de kategorinin ilgili olduğu sektöre dair ileri teknoloji çözümler geliştirip uygulamaya dökebiliyor. Bu durum da farklı sektörlerde dahi olsa gençlerin ilgili sektördeki teknoloji odaklı çözümlerin baskın olduğu alanlara odaklanmasını sağlıyor.

Bazı katılımcılar ise TEKNOFEST kapsamında zorlu süreçler sonrasında bir projeyi baştan sona tamamlamış olmanın getirmiş olduğu yetkinlik ve heves ile girişimciliğe adım atıyor. TEKNOFEST için geliştirmiş oldukları teknolojileri bir adım yukarıya taşımak adına bir yolculuğa başlıyor. Ülkemizde şimdiye dek TEKNOFEST yarışmalarından elde ettiği tecrübe ve başarıyı girişimciliğe taşıyan birçok girişimci ve şirket bulunuyor.

[Emre Aklan, TURKUZAYSAN Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Kurucusu ve Yöneticisidir.]

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Muhabir: Muhammed Utku Asker