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AA Yayınları

Ekrandaki Hayat (İnternet Çağında Kimlik)

27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Ekrandaki Hayat (İnternet Çağında Kimlik)

Yayın Adı: Ekrandaki Hayat (İnternet Çağında Kimlik)
Sayfa Sayısı: 381
Basım Tarihi: 2024Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: İletişim, MedyaISBN: 978-625-95181-5-2
Dil: İngilizce, TürkçeEtiket Fiyatı: 270 TL


Kitap hakkında

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırdığı kadar aynı zamanda da dönüştürüyor. Bu dönüşüm, yalnızca gündelik hayat pratiklerimizde gerçekleşmiyor, gerçeklik algımızı da altüst ediyor. Elinizdeki eser, bilgisayarların ve teknolojinin internet çağında kimliklerimizi nasıl yeniden değerlendirmemize sebep olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanların dijital dünya ile olan etkileşimlerinin, kimlik, ilişkiler, siyaset, cinsellik ve benlik gibi temel kavramlar üzerinde nasıl derin etkiler yarattığını açıklamaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin psikolojik hayatlarımıza etkisini, insan zihinlerinin, bedenlerinin ve makinelerle olan ilişkilerinin değişimini incelemektedir.

Sherry Turkle, bu dönüşümün sonucunda ortaya çıkan şeyin, merkezî olmayan, çoklu ve esnek bir kimlik algısı olduğunu iddia etmektedir. Bilgisayar tasarımından yapay zekâya kadar geniş bir yelpazede, insanların sanal ortamdaki farklılaşmasını analiz etmektedir. Yazara göre bilgisayar, postmodernizmi hayatın somut bir parçası hâline getiren bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu eserde, teknoloji aracılığıyla nasıl yeni bir kimlik duygusu edindiğimizi ve geleneksel sınırların nasıl belirsizleştiğini okuyacaksınız. Turkle’ın usta kaleminden, insanların sanal dünyadaki deneyimlerinin sadece teknolojiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda dijital etkileşimlerimizin bizi nasıl yeniden tanımladığını göreceksiniz.

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