|Yayın Adı: Cumhuriyet'in Büyük Projeleri
|Sayfa Sayısı: 504
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Türkiye tarihi
|ISBN: 978-605-9075-87-9
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 3000 TL
Kitap hakkında
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan ve 9 Bölümden oluşan "Cumhuriyet’in Büyük Projeleri"’ kitabımız, Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar yapılmış büyük projeleri ihtiva etmektedir. Kitabın ana bölümlerini Ulaştırma, İletişim, Sağlık, Enerji ve Su Kaynakları, Savunma Sanayisi,Teknoloji ve Sanayi, Kültür ve Sanat, Spor ile İktisadi Yapılar oluşturmaktadır.
Bu kitap, Türkiye’nin büyük projelerinin izini sürerek, ülkenin evrildiği noktayı anlamak isteyenler için rehber niteliğindedir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.