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AA Yayınları

Cumhuriyet'in Büyük Projeleri

05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Cumhuriyet'in Büyük Projeleri

Yayın Adı: Cumhuriyet'in Büyük Projeleri
Sayfa Sayısı: 504
Basım Tarihi: 2024Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Türkiye tarihiISBN: 978-605-9075-87-9       
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 3000 TL


Kitap hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan ve 9 Bölümden oluşan "Cumhuriyet’in Büyük Projeleri"’ kitabımız, Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar yapılmış büyük projeleri ihtiva etmektedir. Kitabın ana bölümlerini Ulaştırma, İletişim, Sağlık, Enerji ve Su Kaynakları, Savunma Sanayisi,Teknoloji ve Sanayi, Kültür ve Sanat, Spor ile İktisadi Yapılar oluşturmaktadır.

Bu kitap, Türkiye’nin büyük projelerinin izini sürerek, ülkenin evrildiği noktayı anlamak isteyenler için rehber niteliğindedir.

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