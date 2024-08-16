60 saniyede ekonomide bugün (16 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🗣️ Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 16, 2024
🏨 Konaklama ve hizmet sektörü istihdamında rekor
📉 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi geriledi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/jm1oDMVtpP