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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
60 saniyede bugün (28 Kasım 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek
İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

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