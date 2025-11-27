Dolar
42.42
Euro
49.30
Altın
4,156.02
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
90,671.00
BIST 100
10,955.66
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)

RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tamamlanacak

