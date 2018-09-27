60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)

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Anadolu Ajansı
Türkiye
Muhafız Alayı davasında savcı mütaalasını açıkladı
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Kangal köpeklerine hayran kaldılar
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Trafik kazalarının 'cari açığa' etkisi araştırılıyor
özel
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İdliblilerin yarasını Türkiye sarıyor
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FETÖ'nün aranan "askeri öğrenci bölge sorumlusu" yakalandı
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dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'da
özel
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Türk Kızılayından Irak'taki engellilere yardım
özel
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Firari Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış
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İran'dan İsrail'e Suriye tehdidi
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Sınırlarını İHA'larla koruyacaklar
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ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
özel
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Borsa'dan 4 ayın en yüksek kapanışı
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Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
özel
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Dolar/TL'de düşüş sürüyor
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Alman iş dünyası Türkiye ile daha yakın iş birliği istiyor
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spor
futbol
EURO 2024 adaylarının oy sayıları belli oldu
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Türk lirasına destek
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Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaştı
özel
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EURO 2024'ün ev sahibi Almanya
özel
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basketbol
Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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A Milli Takım, turnuvaya veda etti
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Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı
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'THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz'
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dünyadan spor
EURO 2024'ün ev sahibi Almanya
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EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor
özel
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Türkiye tek yürek EURO 2024 kararını bekliyor
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Toprak Razgatlıoğlu 11. yarışına Fransa'da çıkacak
özel
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kültür sanat
Sanatseverlerler belgesel müzikalle buluşacak
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Bursa'da 'Uluslararası İpek Oya Festivali' başladı
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'Televizyonun Ramiz Dayısı: Tuncel Kurtiz'
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Asırlık cami 123 yıl sonra ibadete açılacak
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Edirne, 'özel müze' ziyaretçi sayısıyla öne çıktı
özel
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analiz haber
Kendi duvarlarını ören Avrupa
özel
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Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi
özel
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Türkiye-Almanya ilişkilerinde 'yeni' arayışlar
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Afrika Boynuzu’nda nüfuz mücadelesi
özel
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Kuzey Deniz Hattı ve uluslararası ticarette yeni ufuklar
özel
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infografik
fotoğraf
Almanya'daki Türkler, Erdoğan'ın gelişini bekledi
Filistinli mülteciler, URNWA'nın yardımları ile ayakta kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
Gürpınar 30 milyonluk yatırımla yeni kimliğine kavuştu
İtfaiyeci çift yangınlara birlikte müdahale ediyor
video
son eklenenler
60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
Diyarbakırlılardan kitap fuarına yoğun ilgi
Camiden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’da
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
60 saniyede bugün (26 Eylül 2018)
60 saniyede bugün (25 Eylül 2018)
60 saniyede bugün (24 Eylül 2018)
insana dair
Mega kentin son sepetçisi
Lösemiyi yenen Yusuf Ege'ye sürpriz
Olimpiyatlara Süphan Dağı eteğinde hazırlanıyor
"Küllerinden doğan çarşı" her zaman canlı
özel dosyalar
- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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son dakika
son dakika
60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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60 saniyede bugün
27.09.2018
özel
Arşiv
60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
27.09.2018
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60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
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60 saniyede bugün (27 Eylül 2018)
seçim 2018
60 saniyede bugün
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