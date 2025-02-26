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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
60 saniyede bugün (26 Şubat 2025)

Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor
SETA tarafından "Türkiye-Hindistan İlişkileri" konulu konferans düzenlendi

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