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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
60 saniyede bugün (25 Eylül 2024)

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi
Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı
"Futbolda şike kumpası" davasında mütalaa hazırlanacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde çalışmaları inceledi

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