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Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
60 saniyede bugün (24 Temmuz 2025)

Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
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