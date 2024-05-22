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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
60 saniyede bugün (22 Mayıs 2024)

Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
'Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu'ya ilişkin talebi umarız ki karara dönüşür'
Ordu'daki Gaga Gölü turizme kazandırıldı
Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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