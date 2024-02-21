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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
60 saniyede bugün (21 Şubat 2024)

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
"Kızılcık Şerbeti" dizisine RTÜK'ten ceza
Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ev sahibinin kira beyannamesine kiracılardan dijital doğrulama dönemi

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