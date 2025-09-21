Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Eylül 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
60 saniyede bugün (21 Eylül 2025)

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

