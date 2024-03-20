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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşuyor Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum’un İskilip ilçesinde halka hitap ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
60 saniyede bugün (20 Mart 2024)

Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişilerce ateş açıldığı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Elçi'nin ailesine başsağlığı mesajı
Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

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