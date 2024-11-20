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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
60 saniyede bugün (20 Kasım 2024)

MSB'den "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimleri paylaşımı
SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 10 ayda özel sağlık tesislerine yönelik 55 bine yakın denetim gerçekleştirdi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

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