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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençlerle bir araya geldi. 
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
60 saniyede bugün (19 Temmuz 2025)

DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin anavatanlarına gelişleri devam ediyor
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

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