Dolar
30.14
Euro
32.71
Altın
2,012.51
ETH/USDT
2,526.70
BTC/USDT
42,563.00
BIST 100
8,081.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
60 saniyede bugün (18 Ocak 2024)

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (18 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (18 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (17 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (16 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (15 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (15 Ocak 2024)
60 saniyede bugün (14 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (14 Ocak 2024)
60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)

60 saniyede bugün (13 Ocak 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet