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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
60 saniyede bugün (18 Eylül 2024)

Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bakan Bolat: Firmalarımızın çalışmaları, birçok yönden ülkemizin ilişkilerine olumlu yansıyor
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

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