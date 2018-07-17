60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)

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Anadolu Ajansı
Türkiye
KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' kutlanacak
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'Randevulaşmayı da ankesörlü telefondan yapıyorduk'
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Şehit ve gazi çocukları İstanbul'u gezdi
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Donanma davasında 51 müebbet talebi
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Kapıkule'de rekor yolcu girişi
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dünya
'Irak'taki gösterilerde bölgesel ve küresel dinamikler de rol oynuyor'
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İran'da 258 kişi hakkında mahkûmiyet kararı
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AB'den Somali'ye 200 milyon avro
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İsrail'den Gazze'ye gaz ve yakıt girişi yasağı
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Japonya'da sel felaketi 222 can aldı
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ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı
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Sanayi üretimi beklentileri aştı
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Bakan Albayrak'tan yeniden yapılandırma açıklaması
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'Sanayi üretimi beklentileri aştı'
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spor
Rusya 2018
Fransa'ya Dünya Kupası'nı göçmenler getirdi
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Dünya şampiyonu evine döndü
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Hırvatistan dünya ikinciliğini kutluyor
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Cüneyt Çakır ve ekibi yurda döndü
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futbol
MKE Ankaragücü'nden stat açıklaması
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'Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz'
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'Yüz tanıma sisteminin her statta uygulanmalı'
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Beşiktaş'tan taraftar açıklaması
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basketbol
Ersan İlyasova Bucks'a döndü
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Trabzonspor Basketbol Kulübünden 'ayrışma' açıklaması
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THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Pablo Laso oldu
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Türk Telekom, Stimac'ı transfer etti
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dünyadan spor
İzlanda'da Hallgrimsson dönemi sona erdi
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Ersan İlyasova Bucks'a döndü
özel
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Dünya şampiyonu evine döndü
özel
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'Juventus'ta iz bırakmak istiyorum'
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kültür sanat
Ali Nar kabri başında anıldı
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Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı
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'Benim için sadece bir şarkının ruhu önemli'
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Baklavanın vazgeçilmesi 'boz iç Antep fıstığı' tescillenecek
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Kaybolan Kırgız geleneksel müzik aletleri hayata dönüyor
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analiz haber
Irak'ta gösteriler yönetim krizini tetikleyebilir
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Ersun Yanal Dünya Kupası'nı AA için değerlendirdi
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Afganistan’ın kuzeyinde neler oluyor?
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NATO zirvesi, ittifakın geleceği ve Türkiye
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NATO'da ABD-AB gerilimi ve Türkiye'nin konumu
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infografik
fotoğraf
TSK'nın yeni komuta kademesinden Akar'a ilk ziyaret
Bab'da 450 polis daha göreve hazır
Kurşuna dizilen Srebrenitsalılar anıldı
Diyarbakır'ın 'kalbi' ortaya çıkarılıyor
Halfeti'ye ilgi görevlendirmeyle üç kat arttı
video
son eklenenler
Bab'da 450 polis daha göreve hazır
Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı
Hürjet, Farnborough Airshow'da
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
İllüzyonist Aref'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
60 saniyede bugün (16 Temmuz 2018)
60 saniyede bugün (13 Temmuz 2018)
insana dair
'Çıplak elle hayat kurtarmak, hayatımdaki dönüm noktalarından'
Yanık izleri nedeniyle dışlanan küçük kız tedavi olmak istiyor
Konserve kutusundan ayakla okuma azmini yaşatıyor
Mardin'den Aydın'a uzanan basketbol aşkı
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- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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son dakika
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60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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60 saniyede bugün
17.07.2018
özel
Arşiv
60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
17.07.2018
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60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
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60 saniyede bugün (17 Temmuz 2018)
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