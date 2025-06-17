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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
60 saniyede bugün (17 Haziran 2025)

THY, kabin memuru alacak
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı
Tekirdağ'da tarlada çıkan yangında 70 dönüm buğday ekili alan yandı
Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

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