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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ekim 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
60 saniyede bugün (15 Ekim 2024)

Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti
Yargıtay, faili meçhul cinayetler davasında verilen düşme ve beraat kararlarını onadı
MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı'nın tamamlandığını duyurdu
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüşmek için 8 Kasım'da Atina'yı ziyaret edecek

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