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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile TBMM'de bir araya geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
60 saniyede bugün (15 Ağustos 2024)

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur’an-ı Kerim, silah ve bayrak hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katıldı
Türkiye limanlarında 7 ayda 313 milyon tonu aşkın yük elleçlendi

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