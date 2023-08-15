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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
60 saniyede bugün (15 Ağustos 2023)

THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı
Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
'Eylül ayı sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak'
Kütahya'da 1929'dan beri en yüksek sıcaklık ölçüldü
Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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