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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Karadeniz Vakfını ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
60 saniyede bugün (14 Şubat 2024)

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

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