60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)

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Anadolu Ajansı
Türkiye
Akfa Holding'e FETÖ davası
özel
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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı
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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf askere gözaltı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Fırtınada botları sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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dünya
Irak Başbakanı'ndan 'Bağdat ve Paris kardeş kent olsun' önerisi
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Tunus'un en büyük sendikası grev kararında ısrarcı
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Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
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Weber'den İngiliz milletvekillerine 'Brexit' çağrısı
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Belçika'da sarı yelekliler kamu binası girişine barikat kurdu
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ekonomi
Hamsinin yerini istavrit aldı
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Motorin ve benzine zam
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Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın maden rezervi bulundu
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Bakan Varank yenilenen KOSGEB desteklerini açıkladı
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Trabzon'dan 67 ülkeye fındık ihracatı
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spor
futbol
Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
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İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu
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'Herkese bu şehir şampiyonluğa inanmış dedirtmeliyiz'
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'Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir'
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basketbol
Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı
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Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas
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Banvit Türk Telekom'u farklı yendi
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Avrupa'da haftanın MVP'si Huertas
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dünyadan spor
Okçulukta Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
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Isner'den Avustralya Açık'a erken veda
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Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla galibiyeti hatırladı
özel
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2019 Dakar Rallisi'nin 6. etabı tamamlandı
özel
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kültür sanat
Gece Yolcuları 'Baba Şarkılar'ı yorumlayacak
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Tarihi konak 'Adana Mutfak Müzesi' olacak
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Kültür AŞ müze ve sarnıçlarına yoğun ilgi
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'Yüzünüzden aptal bir tebessüm hiç eksilmiyor'
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'Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması'
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analiz haber
Afganistan'da nüfuz mücadelesi
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Nijerya'nın zor seçimi
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Gabon’da kısa ve tuhaf bir darbe girişimi
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Türkiye'nin su politikası ve uluslararası hukuk
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İsrail’in Afrika ilgisinin odağı: Nijerya
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infografik
fotoğraf
Çocukların Ayvazovski tablolarına karşı resim keyfi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile basın toplantısı düzenledi
Sokak kedilerine minderli ve klimalı yuva
Safranbolu'da konaklar beyaza büründü
video
son eklenenler
Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla yaşatılacak
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın müdürünü darbetti
60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)
Deniz Feneri, Arakanlı sığınmacılar için 3 mahalle kurdu
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (11 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (10 Ocak 2019)
60 saniyede bugün (09 Ocak 2019)
insana dair
Dünyadan yeni yıl kutlamaları
Usturlabı eski tekniklerle yeniden üretiyor
Miniklerin ilk beyazperde heyecanı
Üç boyutlu nakışla Türk el işini dünyaya tanıtıyor
özel dosyalar
- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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60 saniyede bugün
14.01.2019
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60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)
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60 saniyede bugün (14 Ocak 2019)
60 saniyede bugün
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