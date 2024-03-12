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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TESKOM’un iftar programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
60 saniyede bugün (12 Mart 2024)

Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti

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