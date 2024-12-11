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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
60 saniyede bugün (11 Aralık 2024)

Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

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