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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
60 saniyede bugün (10 Kasım 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili soruları yanıtladı
Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Riyad'da görüştü
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı

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