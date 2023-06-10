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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
60 saniyede bugün (10 Haziran 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 76. sayısını yayımladı
Sinop'ta sağanak sonrası zarar gören köy yolları onarılıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var
Emine Erdoğan, KKTC'de GİKA-KOOP Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

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