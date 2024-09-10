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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
60 saniyede bugün (10 Eylül 2024)

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında "gizlilik" uyarısı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada
THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül

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