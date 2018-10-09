60 saniyede bugün (09 Ekim 2018)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

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60 saniyede bugün (09 Ekim 2018)
60 saniyede bugün (09 Ekim 2018)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
09.10.2018
© Anadolu Ajansı 2018