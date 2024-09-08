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A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın oynanacak İzlanda maçının son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
60 saniyede bugün (08 Eylül 2024)

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı
Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde sağanak etkili oldu
MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

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