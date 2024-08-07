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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve TBMM hukuk heyeti, Lahey’de Türkiye’nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunun ardından açıklamalarda bulunuyor. Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve futbolcusu Moritz Oswald, Papara Park'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcusu Deniz Türüç, Mikheil Meskhi Stadı'nda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
60 saniyede bugün (07 Ağustos 2024)

Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Fidan, uluslararası toplumun, İsrail ve destekçilerine baskı kurmasının gerekliliğini vurguladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı

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