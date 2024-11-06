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Galatasaray, Tottenham maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
60 saniyede bugün (06 Kasım 2024)

MSB'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
Esenyurt'ta Can Aksoy'un başkanlığındaki ilk encümen toplantısı yapıldı
Kolluk kuvvetlerine saldıran ve provokatif paylaşım yapan 215 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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