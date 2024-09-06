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Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı devam ediyor. Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
60 saniyede bugün (06 Eylül 2024)

Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidi
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

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