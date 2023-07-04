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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2023)

Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi
Bakan Özhaseki: TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik

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