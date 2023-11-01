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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
60 saniyede bugün (01 Kasım 2023)

THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

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