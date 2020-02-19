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DEİK'ten faiz indirimi değerlendirmesi

DEİK Başkanı Olpak, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin, "Faizlerin aşağıya çekilmesi, yatırımların ve istihdamın artması ve piyasanın canlanması noktasında önemli bir kaldıraç görevi görüyor." ifadelerini kullandı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 19.02.2020
DEİK'ten faiz indirimi değerlendirmesi

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak,  TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan indirerek yüzde 10,75 seviyesinde belirlemesini olumlu karşıladıklarını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’nın aralıksız olarak son 6 toplantıda, toplamda 1325 baz puanlık indirime gitmesi, ülkemizin kalkınma stratejisini de destekler nitelikte. Faizlerin aşağıya çekilmesi, yatırımların ve istihdamın artması ve piyasanın canlanması noktasında önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Özellikle ihracat yapan firmalarımızın kapasitelerini geliştirmek açısından da olanak oluşturuyor. DEİK olarak, ekonomi yönetimimizin, iktisadi aktivitemizi güçlendirecek, ülkemizin ve ekonomimizin menfaati yönünde atacağı her adımı destekliyoruz. Ekonomi yönetimimizin 2019’daki kararlı duruşu ve verilen sözlerin tutulması bizim 2020 yılının olumlu geçeceği yönelik sermayemiz. Yeniden büyüme patikasına giren ülkemiz için canla başla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Olpak, bu noktada, çok önemli bir görevin de faiz indirimlerini aynı hızla yapması gereken finans sektörüne düştüğünü aktardı. 

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