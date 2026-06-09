Turkiye dan Kanada sepakat memulai pembahasan awal menuju perjanjian perdagangan bebas sebagai bagian dari upaya memperdalam hubungan perdagangan dan investasi kedua negara

Turkiye-Kanada jajaki perjanjian perdagangan bebas Turkiye dan Kanada sepakat memulai pembahasan awal menuju perjanjian perdagangan bebas sebagai bagian dari upaya memperdalam hubungan perdagangan dan investasi kedua negara

Turkiye dan Kanada sepakat memulai pembahasan awal menuju perjanjian perdagangan bebas, menurut pernyataan bersama kementerian perdagangan kedua negara yang dirilis pada Selasa (9/6).

Menteri Perdagangan Turkiye Omer Bolat dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu mengadakan pertemuan untuk memajukan kemitraan ekonomi yang kuat dan terus berkembang antara kedua negara, demikian isi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari percakapan terbaru antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.

"Kedua menteri menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperdalam hubungan perdagangan dan investasi antara Kanada dan Turkiye," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menurut pernyataan itu, dimulainya pembahasan awal menuju perjanjian perdagangan bebas mencerminkan ambisi kedua negara untuk memaksimalkan potensi penuh dari kemitraan komersial yang telah terjalin.

Kedua menteri juga menyambut baik perluasan terbaru Perjanjian Transportasi Udara yang memperkuat konektivitas antara kedua negara serta membuka peluang baru bagi pelancong, pelaku usaha, dan eksportir.

"Peningkatan konektivitas udara akan mendukung hubungan komersial yang lebih kuat dan semakin mendekatkan perekonomian kedua negara," demikian pernyataan bersama tersebut.