Senator AS usulkan perubahan konstitusi soal kewarganegaraan anak imigran

Senator AS Rand Paul mengusulkan amendemen konstitusi untuk mengakhiri kewarganegaraan otomatis bagi anak imigran ilegal

Senator AS ajukan amendemen akhiri kewarganegaraan otomatis Senator AS Rand Paul mengusulkan amendemen konstitusi untuk mengakhiri kewarganegaraan otomatis bagi anak imigran ilegal

Senator Amerika Serikat Rand Paul pada Senin mengumumkan dirinya mengajukan amendemen konstitusi untuk mengakhiri pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di AS dari orang tua imigran tidak berdokumen.

Dalam unggahan di platform media sosial X, senator dari negara bagian Kentucky itu mengatakan Amendemen Ke-14 Konstitusi AS tidak pernah dimaksudkan untuk “menghadiahi masuk secara ilegal”.

“Saya mengajukan amendemen konstitusi untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran,” kata Paul.

Ia membedakan antara imigrasi legal dan ilegal serta menilai imigrasi legal selama ini membantu membangun Amerika Serikat, sementara imigrasi ilegal digunakan untuk memperoleh manfaat kewarganegaraan.

“Imigrasi legal membangun negara ini. Imigrasi ilegal digunakan untuk memanipulasi sistem. Hanya anak-anak dari penduduk legal yang seharusnya menerima kewarganegaraan otomatis,” ujarnya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif tidak lama setelah kembali menjabat tahun lalu untuk mengakhiri praktik pemberian kewarganegaraan otomatis kepada siapa pun yang lahir di wilayah AS dari ibu imigran tidak berdokumen.

Kebijakan tersebut langsung menghadapi gugatan hukum dari kelompok hak sipil dan sejumlah negara bagian di AS.

Amendemen Ke-14 Konstitusi AS, yang diratifikasi pada 1868 setelah Perang Saudara, menyatakan semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di AS dan tunduk pada yurisdiksinya merupakan warga negara Amerika.