Presiden Prancis dan Suriah bahas hubungan bilateral di Damaskus

Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di Istana Kepresidenan Damaskus pada Selasa

Macron jadi pemimpin Barat pertama yang kunjungi Suriah pasca-Assad Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di Istana Kepresidenan Damaskus pada Selasa

Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di Istana Kepresidenan Damaskus pada Selasa, menurut laporan media pemerintah Suriah.

Stasiun televisi Alikhbariah menayangkan rekaman yang memperlihatkan Macron bersama al-Sharaa di kompleks istana kepresidenan.

Kedua pemimpin dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral, namun hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai agenda pembicaraan mereka.

Kunjungan pertama pemimpin Barat sejak Assad tumbang

Macron tiba di Damaskus pada Selasa, menandai kunjungan pertama seorang pemimpin negara Barat ke Suriah sejak tergulingnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya hubungan diplomatik antara Paris dan Damaskus setelah al-Sharaa berkunjung ke Prancis pada Mei 2025.

Kunjungan itu menjadi lawatan pertama al-Sharaa ke negara Eropa dan Barat sejak menjabat sebagai presiden Suriah.

Kontak diplomatik yang kembali menguat itu mencerminkan upaya Prancis memperluas peran politik dan ekonominya di Suriah sekaligus menempatkan diri di garis depan keterlibatan negara-negara Barat dengan pemerintah baru di Damaskus.