Trump tiba di Ankara, disambut langsung Erdogan

residen Recep Tayyip Erdogan menyambut langsung kedatangan Presiden AS Donald Trump di Ankara menjelang dimulainya KTT NATO 2026

Erdogan sambut Trump di Ankara jelang dimulainya KTT NATO residen Recep Tayyip Erdogan menyambut langsung kedatangan Presiden AS Donald Trump di Ankara menjelang dimulainya KTT NATO 2026

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Selasa menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Ankara, bertepatan dengan dimulainya KTT NATO 2026 yang berlangsung selama dua hari.

Erdogan secara langsung menyambut Trump setibanya di Bandara Esenboga.

Setelah itu, keduanya dijadwalkan mengikuti upacara penyambutan resmi di Kompleks Kepresidenan sebelum menggelar pertemuan bilateral dan pembicaraan tingkat delegasi yang akan membahas berbagai isu regional maupun internasional.

Keduanya dijadwalkan beri konferensi pers bersama

Erdogan dan Trump juga dijadwalkan menggelar konferensi pers setelah pertemuan mereka.

Sebelumnya pada hari yang sama, Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Dan Caine mengunjungi Anitkabir, mausoleum pendiri Republik Turkiye Mustafa Kemal Ataturk. Caine bersama delegasi AS mengheningkan cipta dan meletakkan karangan bunga di makam Ataturk.

Para kepala negara dan kepala pemerintahan NATO serta pemimpin negara-negara mitra utama berkumpul di Ankara dalam KTT NATO 2026.

Pertemuan tersebut akan berfokus pada implementasi komitmen peningkatan belanja pertahanan yang disepakati dalam KTT Den Haag tahun lalu, keberlanjutan dukungan militer bagi Ukraina, serta penguatan kapasitas industri pertahanan aliansi.