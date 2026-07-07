Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut ledakan terjadi saat tim keamanan berupaya menjinakkan dua bom rakitan yang ditemukan di pusat Kota Damaskus

18 orang terluka akibat dua ledakan bom rakitan di dekat Kementerian Pariwisata Suriah Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut ledakan terjadi saat tim keamanan berupaya menjinakkan dua bom rakitan yang ditemukan di pusat Kota Damaskus

Sedikitnya 18 orang, termasuk empat anggota kepolisian, terluka setelah dua bom rakitan meledak di dekat Kementerian Pariwisata Suriah di pusat Kota Damaskus, Selasa.

Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan ledakan terjadi ketika aparat keamanan sedang bersiap menjinakkan dua bahan peledak yang ditemukan dalam operasi lapangan.

Menurut pernyataan kementerian yang dikutip kantor berita Suriah SANA, pasukan keamanan menemukan dua bom rakitan dan mengerahkan tim khusus untuk menjinakkannya. Namun, kedua bom meledak saat persiapan proses penjinakan berlangsung.

Bom pertama disembunyikan di dalam sebuah mobil yang diparkir, sedangkan bom kedua berada di dalam tempat sampah. Penilaian awal menunjukkan keduanya merupakan bom rakitan sederhana.

Macron dipastikan tidak terdampak

Aparat keamanan segera menutup lokasi kejadian untuk melindungi warga sipil dan meluncurkan operasi pencarian serta penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan lokasi ledakan berada di luar perimeter pengamanan tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap kediaman maupun kunjungan resminya ke Suriah.

Istana Kepresidenan Prancis juga memastikan Macron dalam kondisi aman, sebagaimana dikutip harian Le Figaro.

Insiden ini terjadi kurang dari sepekan setelah bom rakitan meledak di dekat sebuah kafe di sekitar Istana Kehakiman, di jalur menuju Pasar Hamidiya, Damaskus, pada 2 Juli lalu.

Serangan tersebut menewaskan 10 orang dan melukai 21 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Suriah.