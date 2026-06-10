KTT Ekonomi Kota Anadolu Gaziantep-Aleppo mempertemukan pejabat pemerintah dan pelaku usaha dari Turkiye dan Suriah untuk membahas peluang perdagangan, logistik, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan

Turkiye dan Suriah bahas integrasi ekonomi dalam KTT Gaziantep-Aleppo KTT Ekonomi Kota Anadolu Gaziantep-Aleppo mempertemukan pejabat pemerintah dan pelaku usaha dari Turkiye dan Suriah untuk membahas peluang perdagangan, logistik, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan

KTT Ekonomi Kota Anadolu Gaziantep-Aleppo resmi dimulai di Provinsi Gaziantep, Turkiye tenggara, pada Selasa (9/6) di bawah kepemimpinan Anadolu Agency.

Acara tersebut dikoordinasikan oleh Kantor Gubernur Gaziantep, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metropolitan Gaziantep, serta didukung oleh Kalyon Construction dan SANKO Holding.

Gubernur Gaziantep Kemal Ceber, Wali Kota Metropolitan Gaziantep Fatma Sahin, Wakil Gubernur Aleppo Mahmut Sahade, dan CEO Anadolu Serdar Karagoz menyampaikan pidato pembukaan dalam acara tersebut.

KTT tersebut berfokus pada ekosistem produksi antara skala besar yang direncanakan di kawasan perbatasan serta berbagai peluang investasi yang terkait dengannya.

Setelah upacara pembukaan, Direktur Departemen Berita Ekonomi dan Keuangan Anadolu Serhat Akkan memoderatori sesi bertajuk "Cakrawala Baru dalam Perdagangan bagi Turkiye dan Suriah".

Menteri Perdagangan Turkiye Omer Bolat dan Menteri Ekonomi dan Industri Suriah Mohammad Nidal al-Shaar hadir sebagai pembicara dalam sesi tersebut.

Kedua menteri membahas berbagai peluang kerja sama antara perekonomian Turkiye dan Suriah.

Duta Besar Turkiye untuk Damaskus Nuh Yilmaz turut hadir sebagai tamu dalam sesi khusus yang membahas pemulihan hubungan perdagangan, logistik, dan produksi, serta menyampaikan pandangan mengenai integrasi ekonomi kawasan.

Direktur Regional Anadolu Gaziantep Kerem Kocalar memoderatori sesi bertajuk "Peluang dan Prospek di Era Baru" yang menghadirkan Ketua Kamar Industri Gaziantep Adnan Unverdi, Ketua Kamar Dagang Gaziantep Mehmet Tuncay Yildirim, Ketua Kamar Dagang Aleppo Muhammad Said Sheikh Al Kar, dan Ketua Kamar Industri Aleppo Imad Taha Al-Kasim.

Sesi terakhir KTT dimoderatori Direktur Departemen Berita Ekonomi Anadolu Merve Ozlem Cakir dengan tema "Era Baru dalam Produksi, Ekspor, dan Kepabeanan".

Pembicara dalam sesi tersebut antara lain Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Perdagangan Turkiye Mustafa Gumus, Ketua Kawasan Industri Terorganisasi Gaziantep Cengiz Simsek, dan Ketua Koordinator Asosiasi Eksportir Anatolia Tenggara Mete Akcan.

KTT ini bertujuan mendukung rekonstruksi Suriah melalui sinergi yang berpusat di Gaziantep dengan membangun struktur perdagangan Turkiye-Suriah yang bersifat kelembagaan, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

Acara tersebut juga bertujuan menyoroti peluang produksi, logistik, dan investasi di kawasan sekaligus menciptakan platform kerja sama jangka panjang antara sektor publik, sektor swasta, dan kalangan akademisi.

Melalui pembahasan komprehensif mengenai hubungan perdagangan, logistik, dan produksi yang kembali berkembang antara Turkiye dan Suriah, KTT ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.