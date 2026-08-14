AK Party genap berusia 25 tahun di panggung politik Turkiye

Recep Tayyip Erdogan memimpin AK Party sejak masa pendiriannya, kemudian menjadi perdana menteri pada 2003 dan terpilih sebagai presiden pertama Turkiye yang dipilih langsung oleh rakyat pada 2014

Dipimpin Erdogan, AK Party genap 25 tahun berkiprah di politik Turkiye Recep Tayyip Erdogan memimpin AK Party sejak masa pendiriannya, kemudian menjadi perdana menteri pada 2003 dan terpilih sebagai presiden pertama Turkiye yang dipilih langsung oleh rakyat pada 2014

Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) menandai 25 tahun kiprahnya di panggung politik Turkiye pada Jumat, setelah sejak didirikan pada 14 Agustus 2001 di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan selalu menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dalam setiap pemilihan umum yang diikutinya.

AK Party didirikan sebagai partai politik ke-39 di Turkiye oleh “Gerakan Kebajikan” yang dipimpin Erdogan, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Metropolitan Istanbul.

Setelah proses pendirian rampung, Erdogan terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam rapat Dewan Pendiri AK Party pada 16 Agustus 2001. Sejak saat itu, perjalanan politik partai tersebut melahirkan empat perdana menteri dan dua presiden.

Hanya 15 bulan setelah didirikan, AK Party memenangi pemilu 3 November 2002 dengan perolehan 34,28 persen suara melalui slogan atau “Berkuasa sendiri, mulai bekerja.”

Saat itu Erdogan belum dapat mengikuti pemilu karena masih terkena larangan berpolitik. Pemerintahan Republik ke-58 kemudian dibentuk di bawah kepemimpinan Abdullah Gul.

Jalan politik Erdogan kembali terbuka setelah perubahan Pasal 312 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turkiye mencabut larangan politik terhadapnya. Ia terpilih sebagai anggota parlemen dalam pemilihan ulang di Siirt pada 9 Maret 2003.

Setelah pemerintahan Abdullah Gul mengundurkan diri, Erdogan mendapat mandat dari Presiden ke-10 Turkiye Ahmet Necdet Sezer untuk membentuk pemerintahan. Ia kemudian membentuk pemerintahan Republik ke-59 pada 15 Maret 2003 dan menjadi perdana menteri.

AK Party kembali menjadi partai terbesar dalam pemilu lokal 2004 dengan 41,7 persen suara dan menguasai 1.750 pemerintahan kota, termasuk 12 kota metropolitan.

Pada pemilu 2007, perolehan suara AK Party meningkat menjadi 46,58 persen sehingga partai tersebut mempertahankan pemerintahan satu partai. AK Party juga meraih suara tertinggi dalam pemilu lokal 2009.

Perjalanan AK Party sempat menghadapi ancaman pembubaran pada 2008. Mahkamah Konstitusi Turkiye menerima perkara yang meminta pembubaran partai serta larangan berpolitik selama lima tahun terhadap 71 orang, termasuk Presiden Abdullah Gul dan Perdana Menteri Erdogan.

Dalam putusan pada 30 Juli 2008, enam hakim mendukung pembubaran dan lima menolaknya. Namun, jumlah suara yang dibutuhkan untuk memenuhi mayoritas khusus sesuai konstitusi tidak tercapai sehingga gugatan pembubaran AK Party ditolak.

Pada referendum konstitusi 2010, sebanyak 57,88 persen pemilih mendukung perubahan terhadap Konstitusi 1982. AK Party kemudian memperoleh 49,83 persen suara dalam pemilu 2011 dan 45,54 persen dalam pemilu lokal 2014.

Pada 10 Agustus 2014, Erdogan terpilih sebagai presiden dengan 51,79 persen suara dan menjadi presiden pertama Turkiye yang dipilih langsung oleh rakyat sekaligus Presiden ke-12 negara itu.

Setelah Erdogan menjadi presiden, jabatan Ketua Umum AK Party beralih kepada Ahmet Davutoglu. Di bawah kepemimpinannya, AK Party mengikuti pemilu 7 Juni 2015 dan pemilu dini 1 November 2015, dengan partai tersebut kembali meraih mayoritas untuk membentuk pemerintahan sendiri pada pemilu November.

Binali Yildirim kemudian terpilih sebagai Ketua Umum AK Party dalam Kongres Luar Biasa ke-2 pada 22 Mei 2016 dan membentuk pemerintahan ke-65 sebagai perdana menteri.

Dalam perkembangan berikutnya, upaya kudeta 15 Juli 2016 oleh Organisasi Teroris Fetullah (FETO) digagalkan setelah masyarakat turun ke jalan menyusul seruan Erdogan. Solidaritas yang ditunjukkan AK Party dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) setelah upaya kudeta itu kemudian menjadi dasar terbentuknya Aliansi Rakyat.

Referendum konstitusi pada 16 April 2017 menghasilkan 51,41 persen suara “ya” dan 48,59 persen suara “tidak”, membuka jalan bagi penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial.

Perubahan tersebut juga menghapus ketentuan yang mewajibkan presiden memutus hubungan dengan partai politiknya. Erdogan kemudian kembali menjadi anggota AK Party setelah 979 hari dan kembali terpilih sebagai ketua umum pada 21 Mei 2017.

Dalam pemilu 24 Juni 2018, Erdogan memperoleh 52,59 persen suara dan menjadi presiden pertama di bawah Sistem Pemerintahan Presidensial, sedangkan AK Party meraih 42,56 persen suara dalam pemilu parlemen dan kembali menjadi partai dengan suara terbanyak.

Pada pemilu 14 Mei 2023, Erdogan memperoleh 49,52 persen suara pada putaran pertama, sedangkan AK Party meraih 35,62 persen suara dan mendapatkan 268 kursi di parlemen.

Erdogan kemudian memenangi putaran kedua pemilihan presiden pada 28 Mei dengan 52,18 persen suara. AK Party pun mempertahankan statusnya sebagai partai yang paling lama berkuasa sejak dimulainya kehidupan politik multipartai di Turkiye pada 1946.

Dalam pemilu lokal 31 Maret 2024, AK Party memperoleh 35,49 persen suara serta memenangkan 24 pemerintahan provinsi dan 357 pemerintahan distrik. Setelah hasil tersebut, partai melakukan pembaruan kepengurusan di sejumlah daerah.

Pembaruan struktur partai berlanjut dalam Kongres Besar Reguler ke-8 pada 23 Februari 2025. Sebanyak 39 anggota baru masuk dalam Dewan Keputusan dan Eksekutif Pusat (MKYK), sehingga 52 persen komposisi lembaga tersebut diperbarui.

Dalam beberapa tahun terakhir, AK Party juga terlibat dalam proses “Turkiye Tanpa Teror” yang dimulai setelah seruan pemimpin MHP Devlet Bahceli pada 22 Oktober 2024 dan kemudian didukung Erdogan.

Dalam kerangka tersebut, Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan dan Demokrasi dibentuk di parlemen untuk memperkuat integrasi sosial, persatuan nasional, demokrasi dan supremasi hukum. Komisi mulai bekerja pada 5 Agustus 2025.

RUU Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial kemudian diajukan ke parlemen pada 5 Agustus 2026 sebagai bagian dari proses tersebut.

RUU itu mengatur sejumlah langkah hukum setelah lembaga keamanan memastikan PKK/KCK dan seluruh kelompok terkait telah mengakhiri keberadaan aktif mereka serta menyerahkan seluruh senjata dan amunisi yang berada di bawah kendali mereka.

Setelah disetujui Komisi Kehakiman pada 8 Agustus, rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang dalam sidang Majelis Agung Nasional Turkiye (TBMM) pada 10 Agustus dengan 467 suara mendukung, 87 menolak, tujuh abstain dan dua suara ganda.