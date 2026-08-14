Gerard menghabiskan sekitar 40 tahun menerjemahkan lebih dari 80 karya astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa

Dari Andalusia ke Eropa, Gerard membawa khazanah ilmu pengetahuan melalui terjemahan Gerard menghabiskan sekitar 40 tahun menerjemahkan lebih dari 80 karya astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa

Akademisi dan penulis Prof. Dr. Beyazit Akman mengungkap peran penting Gerard dari Cremona dalam membawa khazanah ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa melalui penerjemahan puluhan karya di bidang astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12.

Akman, dosen Universitas Ilmu Sosial Ankara yang dikenal melalui novel-novel sejarah berbasis riset dan telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun di Amerika Serikat, menjelaskan kepada Anadolu mengenai sosok Gerard dan perannya dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia.

Akman menggambarkan Gerard dari Cremona, yang kisahnya ia angkat dalam novel berjudul "Enduluslu Gerard", sebagai "salah satu tokoh terpenting yang membawa Renaisans ke Barat".

Menurut Akman, perjalanan luar biasa Gerard bermula dari pencariannya terhadap satu buku, yakni "Almagest" karya Ptolemaeus, salah satu karya fundamental dalam sejarah astronomi.

Akman mengatakan pada abad ke-12 Gerard tidak dapat menemukan buku yang sangat berharga tersebut di dunia Latin. Ia kemudian meninggalkan kehidupannya di Cremona, wilayah yang kini berada di Italia, dan menempuh perjalanan berbahaya menuju Andalusia.

"Ketika Gerard tiba di sana, ia tidak hanya menemukan salinan Almagest dalam bahasa Arab, tetapi juga khazanah pengetahuan luar biasa yang membentang dari Aristoteles hingga Hippokrates, dari Al-Khawarizmi hingga Ibnu Sina. Dengan tekad besar, ia mempelajari bahasa Arab agar dapat menerjemahkan karya-karya tersebut dan mulai bekerja bersama seorang cendekiawan Andalusia bernama Galib," kata Akman.

Menurut Akman, Gerard menghabiskan sekitar 40 tahun menerjemahkan lebih dari 80 karya di bidang astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat ke dalam bahasa Latin.

Karya Euklides, Ibnu al-Haytham, Al-Farabi, dan Al-Kindi termasuk di antara karya yang diterjemahkannya.

"Mulai dari angka yang kita gunakan saat ini hingga astronomi, jejak karya-karya tak ternilai yang ia bawa ke dunia Latin dapat ditemukan dalam banyak bidang ilmu pengetahuan modern," ujar Akman.

Tokoh yang terlupakan dalam bayang-bayang sejarah

Akman mengatakan meskipun meninggalkan jejak besar dalam sejarah ilmu pengetahuan, Gerard selama berabad-abad nyaris terlupakan dalam bayang-bayang sejarah.

"Saya mengenal Gerard ketika menjalani studi doktoral di Amerika Serikat. Saat mengerjakan '1492: Cennetin Kapilari' yang diterbitkan pada 2012, saya mendapat kesempatan mempelajarinya lebih dekat. Selama sekitar 15 tahun, saya terus menemukan namanya dalam berbagai tahap penelitian akademis saya," kata Akman.

"Meski demikian, saya melihat dirinya kebanyakan hanya dibahas dalam beberapa baris artikel ensiklopedia. Gerard meninggalkan dunia yang dikenalnya hanya untuk menemukan satu buku. Pada akhirnya, ia menemukan khazanah besar yang telah dikumpulkan umat manusia selama berabad-abad," tambahnya.

Akman mengaku sangat terkesan dengan pengabdian Gerard terhadap ilmu pengetahuan dan meyakini kisah nyata tersebut perlu diketahui kalangan pembaca yang lebih luas.

Menurut dia, peran cendekiawan Turki-Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi dalam perpindahan pengetahuan antarkebudayaan juga membuat kisah tersebut semakin bermakna bagi pembaca di Turkiye.

Akman juga mengingatkan bahwa istilah "Abad Kegelapan" harus digunakan secara hati-hati ketika menggambarkan kondisi Eropa Latin sebelum hadirnya terjemahan-terjemahan Gerard.

Ia mengatakan ketika produksi intelektual di Eropa Latin relatif terbatas, dunia Islam memiliki kehidupan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sangat dinamis.

"Pada masa itu, akses langsung Eropa Latin terhadap warisan Yunani Kuno terbatas dan kehidupan intelektual sebagian besar terbentuk di sekitar lembaga-lembaga keagamaan. Tidak tepat menganggap seluruh pemikiran Kristen menentang akal, tetapi terdapat perdebatan serius mengenai batas antara iman dan akal," ujarnya.

Akman mencontohkan tokoh seperti Abelard yang mengedepankan pemikiran kritis menghadapi reaksi keras, sementara sejumlah karya Aristoteles dan Ibnu Rusyd dilarang di Paris pada abad ke-13.

"Penerimaan terhadap pemikiran ilmiah bukanlah proses yang mudah dan linear. Pengadilan Galileo merupakan contoh paling dikenal dari ketegangan panjang tersebut. Di sinilah pentingnya Gerard terlihat. Dengan membawa ke dalam bahasa Latin khazanah yang selama berabad-abad dipelihara dan dikembangkan di dunia Islam, ia memberikan landasan yang sangat kuat bagi transformasi ilmiah Eropa, yakni Renaisans," kata Akman.

Al-Khawarizmi di balik kecerdasan buatan dan algoritma masa kini

Akman menilai memandang cendekiawan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Rusyd hanya sebagai "perantara yang menjaga warisan Yunani Kuno" merupakan ketidakadilan besar terhadap kontribusi mereka.

"Mereka tidak sekadar menerjemahkan pengetahuan yang datang sebelumnya, tetapi juga menafsirkan, mengkritik, dan mengembangkannya lebih jauh dengan metode mereka sendiri," katanya.

Akman mengatakan karya monumental Ibnu Sina, "Al-Qanun fi al-Tibb", menjadi salah satu rujukan utama universitas-universitas Eropa selama berabad-abad berkat sistematisasi penyakit yang dilakukannya.

Sementara itu, karya Al-Khawarizmi berperan penting dalam menjadikan aljabar sebagai disiplin ilmu tersendiri. Penggunaan angka Hindu-Arab dan angka nol juga membuat perhitungan yang sangat sulit dilakukan menggunakan angka Romawi menjadi jauh lebih mudah.

"Istilah 'aljabar' yang sering kita dengar saat ini berasal langsung dari judul karyanya, sedangkan 'algoritma' berasal dari bentuk Latin nama Al-Khawarizmi. Jadi, di balik kecerdasan buatan dan algoritma masa kini ada Al-Khawarizmi," ujar Akman.

"Nama seorang matematikawan yang hidup lebih dari seribu tahun lalu masih hidup di jantung teknologi modern yang kita gunakan saat ini, mulai dari kecerdasan buatan hingga perbankan," tambahnya.

Petualangan menelusuri buku yang mengubah nasib sebuah peradaban

Akman mengatakan novel "Enduluslu Gerard" yang diterbitkannya tahun ini menawarkan sebuah petualangan sejarah yang berawal dari pencarian terhadap satu buku yang tidak dapat ditemukan di Eropa.

Namun, menurut dia, sang tokoh kemudian menemukan dirinya berada dalam pencarian terhadap sebuah rahasia yang jauh lebih besar.

"Gerard menelusuri rahasia lebih besar yang tersembunyi di koridor gelap biara, perpustakaan yang dibakar, dan manuskrip terlarang. Di satu sisi ada mereka yang memerangi pengetahuan, sementara di sisi lain ada mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya," kata Akman.

"Setiap teks yang ditemukan Gerard membawanya kepada pencarian baru dan setiap kebenaran yang dipelajarinya berubah menjadi bahaya yang lebih besar. Saat mengikuti petualangan sejarah yang berlangsung di Roma, Paris, Cordoba, dan Toledo, pembaca juga akan menemukan dengan penuh antusias bagaimana angka, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang kita gunakan saat ini mencapai Eropa," lanjutnya.

Akman mengatakan pertanyaan utama dalam novel tersebut akan terus mengikuti pembaca hingga halaman terakhir.

"Bisakah sebuah buku benar-benar mengubah nasib seseorang, bahkan seluruh peradaban? 'Enduluslu Gerard' adalah kisah nyata yang menyimpan jawabannya dalam bayang-bayang sejarah, abu manuskrip yang terbakar, dan halaman-halaman sebuah buku yang tertutup selama berabad-abad," ujarnya.