Rachat d’actions et gouvernance sur mesure accompagnent une introduction en bourse potentiellement record

Elon Musk renforce son contrôle sur SpaceX avant son introduction en bourse Rachat d’actions et gouvernance sur mesure accompagnent une introduction en bourse potentiellement record

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Elon Musk a renforcé sa participation dans SpaceX en rachetant pour 1,4 milliard de dollars d’actions auprès d’employés, selon The Information.

Cette opération intervient alors que le groupe prépare une introduction en bourse (IPO), pour laquelle des documents confidentiels ont été déposés aux États-Unis. SpaceX viserait une valorisation pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars.

Le groupe prévoit également un système d’actions à droits de vote différenciés, permettant de maintenir un contrôle renforcé de son dirigeant. Un plan d’attribution conditionnelle pourrait par ailleurs accorder à Elon Musk jusqu’à 60 millions d’actions supplémentaires en fonction de la valorisation.

Selon Reuters, SpaceX a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfices l’an dernier, pour un chiffre d’affaires de 15 à 16 milliards de dollars, porté notamment par son activité de satellites internet.

Fondée en 2002, l’entreprise s’appuie sur une stratégie combinant spatial et intelligence artificielle, notamment après sa fusion avec xAI.​​​​​​​